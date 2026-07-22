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アメリカがイランの核施設を近く攻撃か イランは強く反発

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米中央軍がイランへ11日連続の攻撃を行ったと21日に発表した
  • トランプ大統領は核施設「ピックアックス山」付近への攻撃意向を示した
  • イラン中央軍司令部は核施設攻撃を「戦争の拡大とみなす」と警告している
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