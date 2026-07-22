富山市に住んでいた60代の女性が、SNS上で知り合った人物に架空の投資話を持ちかけられ、およそ2億円を騙し取られました。【映像】“ロマンス詐欺”で60代女性が2億円被害警察によりますと、60代の女性は去年、フェイスブック上で男性を名乗る人物からメッセージを受け取り、その後、連絡を重ねていました。親近感を覚えた女性は、「電子ゴールドの勉強をしないか」「利益が出る」などの投資話を信じ、2月までに暗号資産と現