ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「発注停止」と拡散されるも「在庫はございます」龍角散巡り情報が錯… 龍角散 SNS 企業・ビジネスニュース J-CASTニュース 「発注停止」と拡散されるも「在庫はございます」龍角散巡り情報が錯綜 2026年7月22日 11時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 龍角散の「発注停止」情報がX上で拡散し、公式Xが7月21日に声明を出した 商品リニューアルに伴うJANコード切り替えで、在庫は十分あると公式が説明 リニューアル品は7月22日より出荷開始で、通常通りの購入を呼びかけている ◆「龍角散」公式Xでの投稿一部で「龍角散が発注停止」との情報が拡散しておりますが、商品リニューアルに伴い、順次新しいJANコードへ切り替わります。リニューアル品は7月22日より出荷を開始いたします。在庫は十分ございますので、通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします。 pic.twitter.com/CujnqcusDq— 龍角散公式 (@Ryukakusan_PR) July 21, 2026 記事を読む