大阪・箕面市の住宅の建設工事現場で、戦時中に投下されたとみられる不発弾がみつかりました。箕面市箕面の建設工事現場で見つかった不発弾は全長約180cm、直径約60cmのアメリカ製1トン爆弾です。箕面市によりますと、7月17日に工事関係者が土の中から発見し、その後、陸上自衛隊が防火シートで保護するなどの安全措置をとりました。市や陸上自衛隊によりますと、戦時中に投下されたものとみられ、起爆装置となる信管が付いた状態