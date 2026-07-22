今から74年前、プエルトリコ沖で起きたパンアメリカン航空機の墜落事故で、海底に沈む機体の残骸が見つかりました。【映像】2つに分断された海底に沈む機体の残骸事故機は、当時のパンアメリカン航空のDCー4型機で、プエルトリコからニューヨークへ向けて離陸した直後、右側のエンジン2基が故障し、海に不時着しました。乗客・乗員69人は着水直後は生存していましたが、救助が間に合わず、52人が死亡しました。機体は先月2