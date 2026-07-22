J2の今治は22日、スペインのCDレガネスからMF中井卓大（22）が完全移籍で加入したと発表した。背番号は80。ピピの愛称で知られる中井はRマドリードの下部組織出身で、昨季はスペイン2部レガネスに所属した。クラブを通じて「はじめまして。このたびFC今治でプレーすることになりました、ピピです。この1年、J1昇格に向けて全力を尽くします。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします！ バモス！」とコメントした。