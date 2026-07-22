サッカー日本代表DF菅原由勢（26＝イングランド2部サウサンプトン）が、21日放送のフジテレビ系「生ジャンクSPORTS」（後8・00）にVTR出演。森保一監督（57）の“くじ運”について語った。番組では人気レゲエグループ「湘南乃風」のHAN-KUNが行ったインタビューの様子を放送。インタビューの中で、事前に行った一般のサッカー少年に監督目線でW杯を分析してもらった模様を振り返った。少年らは森保監督の“くじ運”を指摘。