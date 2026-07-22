東京・目黒区の保育園で一酸化炭素が漏れて女性職員4人が体調不良を訴え、病院に運ばれました。22日午後4時過ぎ、目黒区中町にある夢花保育園で「一酸化炭素が漏れて頭痛がしている」と110番通報がありました。東京消防庁によりますと、台所付近から一酸化炭素が漏れ、20代の女性職員4人が体調不良を訴えて、病院に運ばれました。いずれも症状は軽いということです。当時、園児は別室にいて、無事でした。