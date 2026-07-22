中華料理に興味がある人ならば、ラム肉料理が美味しい『味坊集団』や四川料理がおいしい『陳家私菜』などのお店を聞いたことがあるかもしれない。ランチタイムもディナータイムも多くのお客さんで賑わっているが、実はお店やファン主体で企画されている宴会があり、80人規模でもすぐに埋まってしまう会もあるほど人気となっているのだ。何が中華ファンを惹きつけているのだろうか。即満席！熱狂の『味坊』大宴会５月18日、味坊集