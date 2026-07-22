政府は、スピードスケートで日本女子最多となる通算10個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんに国民栄誉賞を授与する方針を固めた。授与式は28日を軸に首相官邸で開く方向で調整している。複数の関係者が22日、明らかにした。