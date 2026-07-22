有事のドル買いが進むなか、円相場は1ドル＝163円を超えて円安が進んでいます。外国為替市場での円ドル取引が行われている上田東短フォレックスから、フジテレビ経済部・木沢基記者が中継でお伝えします。22日午後3時45分現在も1ドル＝163円台前半での取引が続いています。今回、円安を加速させたのは、アメリカとイランの軍事衝突が激化するとの懸念による「有事のドル買い」です。“原油高が日本の貿易赤字拡大につながる”との