連日の暑さのなか、百貨店では猛暑需要を取り込もうという動きが強まっています。ミルクセーキの氷に生クリームと卵黄をのせたかき氷など、東京・銀座の百貨店には各地の名店がリレー形式で登場。22日からは、埼玉県・熊谷市の店舗が先陣を切って出店し、買い物途中の「クールダウンスポット」を打ち出します。吉川薫記者：暑さのなか、自宅で火を使った調理を避けたいという需要を取りこもうと、こちらでは、揚げ物に力を入れてい