官民ファンド「クールジャパン機構（CJ機構）」が、破綻を迎えようとしている。今年6月時点での累積赤字は540億円に上り、政府は7月中にも統廃合に向けた検討会を設置。年内に取りまとめを行う方針だ。元取締役の1人は、こう悔しさを滲ませる。【実際の写真】ドバイで何年も「工事中」が続いた築地銀だこ「こんなやり方では失敗すると、何度スタッフに言ったことか」CJ機構が大失敗に終わった要因とは――。発足式典には当時の