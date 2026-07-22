米オープンAIのロゴ＝6月11日（ロイター＝共同）米オープンAIは21日、開発中の生成人工知能（AI）モデルが、別の米AI関連企業にサイバー攻撃を仕掛ける事案が発生したと発表した。性能評価テスト中にAIが自律的に攻撃経路を見つけ、実行した。オープンAIは「最先端技術が関与した前例のないサイバー攻撃事例だ」として、攻撃を受けたハギングフェイス社と共同で調査を進め、安全対策を強化するとしている。人間の指示がなく