フリーアナウンサーの神田愛花（46）が22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。夫・バナナマンの日村勇紀（54）の“秘密”を語った。【写真】休養中の日村、まさかの近影？神田愛花の“サングラス”越しに注目この日は同日放送開始のフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜後10：00）から仲里依紗、のん、深川麻衣が出演。私生活のリアルな悩みを語った。その中で深