21日夕方、兵庫県西宮市の交差点で、路線バスが急ブレーキをかけて乗客がろっ骨を折る重傷です。乗客がけがをした原因が、交差点に進入してきた乗用車にあると判断し、警察はひき逃げ事件として車の行方を追っています。 21日午後5時半ごろ、西宮市鳴尾浜の信号のない交差点で、路線バスの運転手から、「黒い車がいて急ブレーキをかけた」と警察に通報がありました。 警察によりますと、路線バスが交差点を直進しよ