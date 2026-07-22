アメリカ軍は11日連続となるイランへの攻撃を行いました。アメリカ中央軍は21日、11日連続となる攻撃を行い完了したと発表しました。イランへの軍事的圧力を強めるなか、トランプ大統領は21日、イランのナタンズ付近にあり地下深くに核施設を建設しているとされる「ピックアックス山」を近く攻撃する考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：近く、その地域（ピックアックス山）を攻撃することになるだろう。彼ら（イラン）に