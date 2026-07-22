歌手で俳優の三山凌輝（27）が女優・花乃(かの)まりあ（33）と“不適切な関係”にあることが「週刊文春」の取材でわかった。2人は公演中のミュージカル『愛の不時着』で共演している。【写真多数】ミュージカルで共演中の三山凌輝と花乃まりあ。ホテルから出る2人の様子も…スクープ写真をすべて見る三山凌輝©文藝春秋／撮影＝吉田暁史2025年8月に趣里と結婚かつて人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のメンバーとして活