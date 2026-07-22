ニチレイグループの物流センター＝17日、東京都大田区サイバー攻撃を受けシステム障害を起こしたニチレイに対し「ランサムハウス」と呼ばれるハッカー集団が、インターネットのダークウェブ上に犯行声明を出したことが21日、セキュリティー関係者への取材で分かった。ランサムハウスは身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」を常用することで知られる。声明を確認したセキュリティー会社S＆Jの三輪信雄社長によ