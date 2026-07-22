福岡市の最低気温は、ここ10日ほど、28℃前後で推移しています。熱帯夜は「夜の熱中症」に注意が必要です。 就寝するときのエアコン、皆さんはどうしていますか。■街の人「つけっぱなしです。27度設定で。」「夜も眠れないくらい暑いですね、クーラーを入れていないと。つけっぱなしにしています。」「タイマーで2時間にすることがあります。タイマーが止まったら、また暑くなって目が覚めます。」こち