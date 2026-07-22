ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、ウクライナ軍トップの解任を発表しました。国防相に続き、軍のトップも解任する異例の事態となっています。ゼレンスキー大統領は21日、SNSでウクライナ軍のシルスキー総司令官を解任し、新たな総司令官にミハイロ・ドラパティ氏を任命したことを発表しました。ゼレンスキー氏はシルスキー総司令官がウクライナに戦果をもたらしたことに感謝を述べた上で、ウクライナがより強く立ち上がるた