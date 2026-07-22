7月18日、ドキュメンタリートーク番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）が放送。今回のゲストには、timeleszの佐藤勝利が出演し、これまでのアイドル人生を振り返ったのだが、その内容にファンの間で波紋が広がった。同日の放送では、10年前の10代最後の時に自身で計画して訪れたイギリス・ロンドンを再訪。当時抱えていた葛藤や、グループが新体制になった現在の心境を語った。「当時はSexyZoneのメンバーとして活動してい