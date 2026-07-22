【トランプ2.0 現地リポート】懲りないトランプ大統領 米主要メディア総スカンでも「国民演説」で中国批判ブチ上げた狙い選挙の不正に関して重大な新事実が明らかになると、16日、鳴り物入りで行われたトランプ大統領の演説。だが蓋を開けてみると過去の主張を繰り返すばかりで、新たな証拠は一切示されなかった。それでもトランプは、「かつてない選挙制度の危機」だと強調した。これは彼が敗北した2020年大統領選の蒸し返