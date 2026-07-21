お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、“意味深”な投稿をした。有吉は「言い訳多いな謝りたくないならその旨を。謝るならしっかりと。単純なことだろ。（これがバズって金になりますように。）」とポスト。また「平成ノブシコブシ」吉村崇が、同期の「ピース」又吉直樹とのYouTube番組を始めたと報告した投稿に向けて「不安定だらけの中で優しいニュースです」とリプライを送ってい