俳優の反町隆史（52）が主演するドラマ「GTO」（関西テレビ・フジテレビ系）の第1回が7月20日に放送された。1998年に放送された前作から28年ぶりの復活。主演の反町はもちろん、ヒロインの“冬月あずさ”を演じ、共演をきっかけに結婚した松嶋菜々子（52）も出演しているため、夫婦共演ということで大きな話題となっている。【もっと読む】覇者は“別班”か“鬼塚”か…52歳主演バトル「VIVANT」vs「GTO」勝敗のカギは“令和の続