大相撲 名古屋場所 (7月12〜26日)名古屋場所10日目を迎えた21日、関脇・安青錦が横綱・豊昇龍に勝利し特例での大関復帰まであと1勝となりました。前日に横綱・大の里に勝利した安青錦が、もう一人の横綱・豊昇龍と対戦しました。鋭い立ち合いからまわしをつかむと、上手投げでトップタイの9勝目(1敗)をマーク。ケガによる休場などで先場所を終え関脇に陥落していた安青錦ですが、横綱に2連勝するなど好調。関脇陥落直後の場所で1