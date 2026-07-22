メ～テレ（名古屋テレビ） 奈良市で女性2人の遺体が見つかった事件で、容疑者の男が遺体の遺棄に使用したとみられる車で事件後も通勤していたことが分かりました。 警察によりますと17日、奈良市の草むらで三重県伊賀市の池田園美さん(44)と20歳の娘とみられる遺体が見つかりました。 警察への取材で、池田さんの遺体を2月に遺棄した疑いで逮捕された奈良市の今北享宏容疑者(37)は、遺体の遺棄に使ったとみられる