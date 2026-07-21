7月1日の「文春オンライン」で報じられた俳優・佐藤二朗（57）の橋本愛（30）に対するハラスメント疑惑をめぐって、ある大物の“余計なひと言”が波紋を広げている。記事やフジテレビの報告書によれば、疑惑の発端は佐藤と橋本がW主演を務めた同局のドラマ『夫婦別姓刑事』の撮影現場。橋本は過去のハラスメント被害によりるトラウマを抱えており、身体接触に配慮するように制作側に要望していたのだが、この意向が佐藤に伝えられ