連日の暑さのなか、百貨店では猛暑需要を取り込もうという動きが強まっています。ミルクセーキの氷に生クリームと卵黄をのせたかき氷など、東京・銀座の百貨店には各地の名店がリレー形式で登場。22日からは埼玉・熊谷市の店舗「慈げん」が先陣を切って出店しました。来店客からは「外で待つのと比べて、（百貨店の）中で待てるというのがいいかな」といった声が聞かれました。また、暑さのなか自宅で火を使った調理を避けたいとい