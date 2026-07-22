7月20日、全国ツアー中の歌手の工藤静香が高知県での公演に臨んだ。そこで披露した大胆なステージ衣装が、SNS上で大きな話題を呼んでいる。この日のライブは、高知公演のチケットが全国ツアーの中でもっとも早く完売したことを記念し、ファンへ感謝を込めて、特定の時間に限り写真と動画撮影を解禁するサプライズを実施。多くの来場者が撮影を行い、ライブ終了後にはInstagramやXなどで写真や動画が拡散された。「そのなかでも