『借金1000万円から億り人 じゃない方芸人の大逆転投資術』（KADOKAWA）の著者であるオモロー山下氏は、借金1,000万円から10年で「億り人」となった人物です。「山下本気うどん」のプロデュースで成功したのちに投資を始めた山下氏ですが、一時は5,000万円もの含み損を抱えるピンチに直面します。しかし、芸人としての経験から、株式投資との「ある共通点」に気づいたといいます。そこから得た教訓をみていきましょう。下がってい