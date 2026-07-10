ソウル＝藤原聖大】韓国尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻らに金品を渡したとして請託禁止法違反などに問われた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハンハクチャ）総裁（８３）の論告求刑公判が１０日、ソウル中央地裁であり、特別検察官は懲役１３年を求刑した。特別検察官などによると、韓氏は教団元幹部と共謀して２０２２年１月〜７月頃、尹前政権から便宜を受ける目的で、尹氏の妻の金建希（キムゴンヒ