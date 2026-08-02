「人たらし」を自分の利益のために利用した主君、織田信長（小栗旬）の仇である明智光秀（要潤）を斃した直後のことだった。戦場での傷がもとで、妻の慶（吉岡里帆）の連れ子で長男として育てていた与一郎（大西利空）を失い、小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）は嘆いていた。そこに現れた兄の羽柴秀吉（池松壮亮）は小一郎に、こっそりこう告げた。「これはわしらだけの秘め事じゃ。信勝様でも信孝様でもない。このわしが上様