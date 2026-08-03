大黒埠頭に現れた異様な光景「ピカピカのテスラの新車が次々と駐車場に運び込まれてきたかと思ったら、今度はお客さんらしき人たちが、バスやタクシーで大勢やってきて、その場で納車手続きを始めたんです。公営のパーキングで、ですよ？こんなの前代未聞ですよ」6月28日、神奈川県横浜市にある大黒埠頭の「大黒海づり施設駐車場」で行われたテスラの一斉納車を目撃した駐車場スタッフは、興奮気味に異様な光景を振り返った。「