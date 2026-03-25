LE SSERAFIMのYouTubeチャンネルで『SAKURAはルーティーンも充実してる | SAKURAの Night & Morning Routine』が投稿され、SAKURAこと宮脇咲良さんがスキンケアなどを紹介してくれました。今回の記事では、宮脇さんがメイクを落とした後に使用されたスキンケアアイテムを3つピックアップしてご紹介します。【関連】村重杏奈「明日は雑誌の撮影」スペシャルケアに取り入れる愛用シートマスク■1.シートマスクSK-II/フェイシャル