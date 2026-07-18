新幹線や特急列車の指定席で、ほかの乗客から「席を替わってくれませんか？」と頼まれることがあります。断りにくい場面ですが、指定席は事前に料金を払って選んだ席です。特に窓側など希望して取った席の場合は、譲るべきか迷う人もいるでしょう。 そこで本記事では、指定席を替わってほしいと頼まれたときの考え方や、トラブルを避ける対応を解説します。 指定席を頼まれても、必ず譲る必要はある？ 指定席を替