フジテレビ系の討論生番組「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）は22日、最終回を迎え、7年にわたる番組の歴史に幕を閉じた。大阪府知事や大阪市長を歴任し、レギュラーコメンテーターとして同番組に6年間出演した弁護士の橋下徹氏は、ラストのあいさつで「いちばんしんどい番組でした」と、振り返った。同番組は2019年4月にスタート。時の話題の中心にいる政治家を中心に毎週ゲストを迎え、橋下氏やキャスターを務める同局