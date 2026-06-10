元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が2026年6月9日にXを更新。「国旗損壊罪」について、国旗へのバツ印を対象外にする見解を自民党が示したことについて批判した。「そもそも国旗損壊罪など作らなくてもええやろ」自民党が成立を目指している日本の国旗を損壊する行為を罰する法案。9日、自民党が参政党に対し、バツ印をつけた国旗を抗議活動に用いることは処罰の対象外となるという見解を通達したことが報じられた。橋下