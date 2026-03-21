これは、知人のA子さんに聞いたお話です。テーマパークを愛するあまり、勝手にお客さまを誘導し始める客。スタッフに注意されてすっかり落ち込んでしまった彼でしたが、ある提案をきっかけに見違えるように変わって！ 心温まるテーマパークでのエピソードをご紹介します。 愛が重すぎるゆえの空回り！ スタッフ気取りの常連客 A子さんが働く某テーマパークには、パークを愛し