3月20日、お笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeチャンネル『さらば青春の光 Official YouTube Channel』が更新され、《東ブクロ＆カカロニ栗谷『垂流的雑談のススメ』#61 「栗谷、1300万円の詐欺被害に遭う」》が配信された。動画内でお笑いコンビ・カカロニの栗谷が語った“あまりに過酷な一日”が、大きな反響を呼んでいる。栗谷は動画冒頭で「僕借金が1000万」と切り出し、その背景を説明した。「栗谷さんは約1カ月前に父