高市総理がきょう、アメリカに到着しました。日本時間のあす未明にトランプ大統領との首脳会談に臨み、緊迫するイラン情勢などをめぐり意見を交わす予定です。高市総理は日本時間のきょう午前、ワシントン近郊にあるアンドルーズ空軍基地に到着しました。滞在中はトランプ大統領との首脳会談のほか、ワーキングランチや夕食会が予定されています。首脳会談は日本時間のあす未明におこなわれますが、緊迫するイラン情勢などをめぐり