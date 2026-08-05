アメリカCNNは、アメリカ軍がイランへの軍事作戦で主要な迎撃ミサイルのおよそ8割を消費したと報じました。CNNは4日、複数の関係者の話として、アメリカ軍がイランへの軍事作戦で、保有する迎撃システム＝「THAAD」のミサイルおよそ8割を消費したと報じました。また、防空システム「パトリオット」のミサイルも、すでにおよそ半分を使用し、アメリカ軍の高官は「弾薬備蓄が危険なほど少ない」と警告しているということです。アメリ