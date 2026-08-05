北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正・朝鮮労働党中央委員会副部長は5日、日本の防衛力強化を「戦争国家への変身」と非難する談話を発表した。長射程巡航ミサイル「トマホーク」の試射や長射程ミサイルの配備を取り上げ、「『平和愛好国家』を装ってきたのは軍事大国化の野望を隠すための偽装戦術にすぎなかった」と断じた。談話は、日本が先月実施した海上自衛隊イージス艦「ちょうかい」からのトマホーク発射試験や、改良型12式地