第1回WBCで投手コーチだった武田一浩氏が総括第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。大谷翔平選手（ドジャース）らを擁した日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れた相手が栄冠を勝ち取ったが、世界の強国とはどんな差があったのか。今後に向けての課題は何か。NPB通算89勝右腕で、2006年の第1回大会で日本代表投手コーチとして優勝を経験した野球評論家の武田一浩氏が提言した。優勝