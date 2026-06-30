女優の北川景子（39）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、長女のための手作りのポシェットを披露した。ハンドメイド好きで知られる北川は、「舟型ポーチのポシェットを作ってみました」とし、手芸雑誌「COTTON TIME」の連載で「Baby&Kids Handmadeさんに頂いた、オリジナルのリバティ生地を使ってみました」と説明。 ネットの動画を参考にしながら、制作時間は3時間と明かし「かわいくできました娘のリクエスト