女優の北川景子が『ミキモト』ハイジュエリーコレクション プレゼンテーションに来場。その際の動画が、FASHIONSNAPやELLEなどのファッションメディアの公式Instagramで7月7日に公開され、圧倒的な美しさがSNSで大きな反響を呼んでいる。【写真】「ジュエリーに目がいかない」圧倒的な“存在感”を放つ北川景子北川景子は令和のクレオパトラ？「公開された動画で北川さんは、パールやダイヤモンドを贅沢にあしらった『ミキモト』