日本時間15日にベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミでの準々決勝でベネズエラと対戦する。1次ラウンドで対戦したチェコは日本時間14日、日本語で粋なエールを送った。東京ドームでの1次ラウンドで日本と同じプールCに入ったチェコ。4戦全敗だったが、ひたむきなプレーで感動を呼んだ。14日に更新されたチェコのチーム公式インス