40代、50代になって「ちょっとしたことで落ち込んだりイライラしてしまう」「体の調子を整えたい」という人は、生活習慣にアーユルヴェーダを取り入れてみては？今回、ヨガインストラクターのブラフ弥生さんに、1日10分から気軽に始められるアーユルヴェーダ習慣を教えてもらいました。小さな習慣の積み重ねで暮らしがすこやかにアーユルヴェーダの知恵を取り入れながら暮らすブラフ弥生さん。【写真】スパイスを取り入れた野菜