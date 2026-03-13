40代、50代になって「ちょっとしたことで落ち込んだりイライラしてしまう」「体の調子を整えたい」という人は、生活習慣にアーユルヴェーダを取り入れてみては？ 今回、ヨガインストラクターのブラフ弥生さんに、1日10分から気軽に始められるアーユルヴェーダ習慣を教えてもらいました。

小さな習慣の積み重ねで暮らしがすこやかに

アーユルヴェーダの知恵を取り入れながら暮らすブラフ弥生さん。

【写真】スパイスを取り入れた野菜中心のメニュー

「アーユルヴェーダは古代インド発祥の伝統医療。体質や季節に合ったケアで、心身の不調を予防・改善しようというものです。暮らしに応用できるものが多く、私自身もアーユルヴェーダを実践してからは、胃痛や花粉症から解放されました」

アーユルヴェーダはけっして難しいものではなく、1日10分から気軽に始められるものも多いそう。

「朝の舌みがきや耳のマッサージなど、無理なくできるものを取り入れてみてください。大切なのは天気のように日々変化する心と体を見つめること。乱れの原因を取り除くことで、心身がゆらぎやすい40〜50代もすこやかに過ごすことができますよ」

心と体が整うアーユルヴェーダの教え

アーユルヴェーダでどのように心と体が整うのか、具体的にみていきましょう。

●1：心と体はひとつ。体に働きかければ心が整う

心と体は密接に結びつき、互いに影響するもの。

「日々の食事や運動、生活習慣によって、体を整えることで、心の乱れも落ち着き、穏やかに過ごすことができるように」

●2：心のバランスは身の回りにあるもので整えられる

アーユルヴェーダと聞くとハードルが高いように感じますが、じつは暮らしの延長にあるもの。

「家にあるもの、手に入りやすい素材で気軽に始められます」

うまくいく秘訣！「3分の1の余白」をつくる3つのコツ

心と身体をラクにするには、“3分の1の余白”が大事だと話すブラフ弥生さん。いったいなにを3分の1にすればよいのでしょうか。

●コツ1：腹7分目を意識すると消化力が超アップ！

食べすぎは胃腸に負担をかける原因に。

「きちんと消化するために『腹7分目』を意識。スパイスを取り入れた野菜中心のメニューにしています」

●コツ2：ものが多すぎず少なすぎない心地よい収納がベスト

ものを増やしすぎないことで、エネルギーの巡りがよくなり、居心地のいい空間に。

「収納にも“3分の1”の余白をつくるように心がけています」

●コツ3：余白のあるスケジューリングで心も体もラクに

予定もつめ込みすぎると心身の負担に。

「スケジューリングも“3分の1”がキーワード。予定のない日をつくることが心の余裕につながります」