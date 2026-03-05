2月に徳島市八万町で発生した交通死亡事故を受け、警察は3月5日、高齢者などを対象とした交通安全講習を行いました。徳島市八万町で2月、夜間に高齢の女性が車にはねられ亡くなる事故がありました。これを受けて警察は5日、徳島市のふれあい健康館で、高齢者などを対象に交通安全講習を行いました。（警察官）「自転車やね、進む速度が自転車の方が思ったより速かった」参加者は映像を通じて、身近に潜む危険を体験しました。（体